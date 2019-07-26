Гендерный дисбаланс в Еврокомиссии

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Первая в истории женщина-председатель Еврокомиссии подбирает для неё кадры и уже испытывает трудности в выполнении этой задачи. Урсула фон дер Ляйен взялась обеспечить полное гендерное равенство в своей коллегии комиссаров.

Но кого направить в Брюссель, решают правительства. Пока предложено 16 кандидатов, из которых только шесть женщин, включая саму немку-председателя. Поэтому от остальных 11 стран она требуют прислать 7 женщин.

Многие столицы уже проигнорировали призыв Урсулы выдвинуть по два человека разного пола. Гендерный баланс не получался.

Из 26 членов нынешней Еврокомиссии во главе с Жан-Клодом Юнкером только 8 - женщины.

Утвердить состав новой коллеги должен будет Европарламент. Некоторые депутаты требуют ввести мужской лимит.

Сотрудник общественной организации "Друзья Европы" снимает ответственность с Фон дер Ляйен:

«Если европейский парламент или Совет не будут играть по правилам, то в этом надо будет винить их, а не её, - сказала Дхармендра Канани. - Она же будет вправе указать им: "видете как у вас получилось".

В Брюсселе с интересом жду, что новый председатель отвергнет кандидата в члены Еврокомиссии, если тот окажеться не того пола, который нужен для равновесия.

Загазованность Мадрида и Барселоны

Еврокомиссия решила подать на Испанию в Европейский суд за ослабление мер по борьбе с загрязнением воздуха в двух её крупнейших городах. Уровень двуокиси азота в Мадриде и Барселоне давно уже превышает установленные Брюсселем санитарные нормы.

Еврокомиссар по окружающей среде назвал недопустимой гибель тысяч людей от автомобильного выхлопа:

«Я всегда подчёркивал важности здоровья человека. В этой области нет места для компромисса, - сказал Кармену Велла. - Наше Европейское агентство по окружающей среде подсчитало, что в Испании около 9 тысяч преждевременных смертей происходят из-за двуокиси азота каждый год».

Дело о нарушении в Испании требований чистоты воздуха было возбуждено ещё в 2015 году. Но его решили передать судьям в Люксембурге после того, как Мадридом стали руководить Народная и гражданская партии. Эта коалиция, ссылаясь на запросы избирателей, отменила зону низких выбросов в центре столицы. Теперь всей стране грозит наказание.

Добавим, что и другие страны подвергаются преследованиям за недостатки в охране окружающей среды. У Греции проблемы с природными заповедниками, у Германии — с качеством воды, а Болгария слишком коптит небо.

Но на испанском примере Еврокомиссия хочет показать, что никому не позволено поворачить вспять экологическую политику.