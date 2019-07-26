Ограбление на 40 млн долларов

Вооруженное ограбление на 40 миллионов долларов. Злоумышленники, переодевшись полицейскими, проникли в грузовой терминал аэропорта бразильского Сан-Паулу и напали на инкассаторский фургон.

Они захватили свыше 750 килограммов золотых слитков и других ценных металлов. Агентство Рейтер передает, что грабители взяли в заложники семью менеджера логистических операций терминала, руководство воздушной гавани эту информацию не подтверждает, заявляя, что в ходе ограбления никто не пострадал.

С места преступления злоумышленникам скрыться удалось, полиция ведет их поиски.