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Ограбление на 40 млн долларов

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 Елена Караева 
Ограбление на 40 млн долларов
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Вооруженное ограбление на 40 миллионов долларов. Злоумышленники, переодевшись полицейскими, проникли в грузовой терминал аэропорта бразильского Сан-Паулу и напали на инкассаторский фургон.

Они захватили свыше 750 килограммов золотых слитков и других ценных металлов. Агентство Рейтер передает, что грабители взяли в заложники семью менеджера логистических операций терминала, руководство воздушной гавани эту информацию не подтверждает, заявляя, что в ходе ограбления никто не пострадал.

С места преступления злоумышленникам скрыться удалось, полиция ведет их поиски.

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