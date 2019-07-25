Кинтана - первый в Валуаре

Колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Movistar стал победителем 18-го этапа многодневной гонки "Тур де Франс". Дистанцию протяженностью в 208 км между французскими городами Эмбрюн и Валуар, он преодолел за 5 часов 34 минуты 15 секунд и заметно улучшил свое положение в общем зачете. Вторым стал француз Роман Барде представляющий AG2R La Mondiale. Замкнул тройку казахстанец Алексей Луценко из команды Astana Pro.

После 18 этапов в общем зачете продолжает лидировать француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick-Step, на втором месте колумбиец Эган Берналь, выступающий за Ineos, на третьем - его партнер по команде британец Герайнт Томас.

19-й этап протяженностью 126,5 км пройдет в пятницу между французскими городами Сен-Жан-де-Морьен и Тинь.