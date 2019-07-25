Танкер в Йемене может взорвать Красное море

Гигантская "плавучая бомба": так называют эксперты и политики заброшенный у берегов Йемена танкер, в котором находится более миллиона баррелей нефти. По их мнению, судно может стать причиной масштабной катастрофы и разрушить экосистему Красного моря и части Персидского залива.

Признанное международным сообществом руководство Йемена напомнило, что судно стоит на якоре близ порта Рас-Иса на северо-западе страны с 2015 года. Наблюдатели опасаются, что испарения в замкнутом пространстве могут спровоцировать мощнейший взрыв, причем когда танкер "рванет", предсказать не может никто. Специалисты также предупреждают об опасности и в связи с возможным разломом корпуса заброшенного танкера.

В обращении к ООН официальный Йемен призвал срочно допустить специалистов в порт Рас-Иса. Представители страны разместили в соцсетях видеопредупреждение о том, что взрыв у берегов Йемена приведет к гораздо более серьезным последствиям, чем авария танкера "Эксон Вальдес" в 1989 году: тогда у берегов Аляски в воде оказались 260 тысяч баррелей нефти.

Ситуация осложняется тем, что побережье, где пришвартован танкер, контролируется повстанцами-хуситами движения "Ансар Аллах". Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок отметил, что хуситы отказываются допустить в порт Рас-Иса специалистов. Позднее появилась информация, что повстанцы пообещали открыть проход взамен на выручку от сбыта находящейся в танкере нефти.

По оценкам официальных йеменских властей, в случае взрыва нефтяное пятно распространится по всему Красному морю, разрушив экосистему региона. Йемен с 2014 года живет в состоянии гражданской войны; конфликт между проправительственными войсками и повстанцами-хуситами обострился в марте 2015 года с вторжением в Йемен коалиции арабских стран.