Глобальные корпорации спонсируют председательство стран в Совете ЕС

Каждые 6 месяцев одна из стран-членов Евросоюза получает роль председателя в Совете ЕС. Это председательство уже не первый год сопровождается корпоративным спонсорством председательствующих государств.

Предыдущего председателя Евросовета - Румынию - спонсировала, в частности, компания Coca-Cola, а Финляндия, которая заняла пост нового председателя 1 июля этого года в порядке ротации, объявила о заключении соглашения с BMW.

"Принятие политических решений при подобной поддержке спонсоров выглядят очень плохо", - заявила в интервью Euronews специалист по системам лоббирования Вики Канн из некоммерческой исследовательской группы "Обсерватория корпоративной Европы" (CEO).

По её словам, основной проблемой этой практики является то, что крупные компании становятся ключевыми лоббистами в ЕС, стремясь "отмывать свою репутацию".

"Весь процесс, связанный со спонсорством, весьма туманный", - говорит Кэнн.

Трудно сказать, когда именно спонсорство стало обычным делом. Тем не менее ещё в 2005 году омбудсмен Евросоюза вынес позитивное решение по этому вопросу, а значит этот год можно принять за условную точку отсчёта.

Среди наиболее свежих примеров стран, которые принимали спонсорскую поддержку в качестве председателей Совета ЕС, - Австрии в 2018 году (от Porsche, Audi, Microsoft и других компаний), Болгария (у которой в том же году было более 50 корпоративных спонсоров), Мальта в 2017 году (BMW, AirMalta и Microsoft), Эстония тоже в 2017 (Microsoft, Mercedes, BMW) и Словакия в 2016-м (Peugeot, Orange и Microsoft).

Партнёрства, заключённые с властями Румынии на время председательства страны в Совете ЕС

Европейский омбудсмен Эмили О'Райли на прошлой неделе начала расследование в отношении Совета Евросоюза по факту частного спонсорства на основе жалобы НПО Foodwatch. В феврале прошлого года эта неправительственная организация раскритиковала спонсорство румынского президентства со стороны "Кока-Колы", заявив, что абсолютно неприемлемо, чтобы гиганту безалкогольных напитков было разрешено спонсировать президентство, в то время как Румыния руководила дебатами по пересмотру Общего закона о пищевых продуктах или по правилам упаковки в ЕС.

"Подобные отношения между крупными институтами ЕС и корпоративными интересами еще больше подрывают доверие общественности к европейской политике и лицам, принимающим решения", - заявил в то время исполнительный директор организации Foodwatch Тайло Боде.

Совет ЕС ответил на жалобу заявив, что он "не в состоянии рассмотреть или прокомментировать этот вопрос по существу", поскольку "организация председательства, включая поиск спонсоров для элементов председательства, - в принципе вопрос, относящийся к компетенции соответствующих органов самих государств-членов ЕС" и "не входит в компетенцию Совета".

Однако в контексте предыдущего расследования, проведенного её канцелярией, омбудсмен О'Райли отметила, что, по мнению Совета ЕС, "председательство является функциональной частью Совета", и именно из-за этого трудно понять, почему Совет "не в состоянии рассмотреть или прокомментировать этот вопрос по существу".

Омбудсмен попросила Евросовет дать ей ответ до 13 сентября 2019 года. Редакция Euronews обратилась за комментарием к властям Румынии, но на момент публикации ответа не получила.

Канн не приняла ответ Евросовета, пояснив: "Совету легко перекладывать ответственность на страны ЕС, но в принципе об этих вопросах стоит развернуть дискуссию".

И это не единственная негативная реакция государства-члена ЕС на соглашение о спонсорстве: межпартийная группа из 97 депутатов Европарламента в апреле обратилась к бывшему премьер-министру Финляндии Юху Сипиле с письмом об отказе от корпоративного спонсорства и "рекомендации другим государствам-членам ЕС отказаться от спонсорства на время председательства", сделав это необходимым условием до начала председательства.

Спонсор председательства Финляндии в Евросовете - немецкий автоконцерн BMW Reuters

"Это нормальная практика для стран-участниц, - заявила Euronews Анне Шёхольм, глава департамента коммуникаций аппарата премьер-министра Финляндии о договорённости правительства с BMW. - У них меньше машин, чем нужно, а стоимость поставки такого количества машин очень высока." Такого же мнения придерживалось и финское правительство в момент заключения спонсорского соглашения.

По словам Шёхольм, спонсорство BMW состояло в предоставлении парка автомобилей, которые находились в распоряжении чиновников только в период председательства - страна не платит за них ничего, кроме текущих расходов, таких как топливо и оплата услуг водителей.

Что касается прозрачности, то, по её словам, в Финляндии существует "весьма открытая конкурентная система [автомобильных тендеров], в которой участвовала всего одна автомобильная компания", а "решение было принято финским секретариатом представительства страны в ЕС, который занимается исключительно административной стороной дела, включая бронирование гостиниц, и не участвует в политических дебатах".

Канн признаёт, что председательство обходится странам слишком дорого, но в то же время считает, что Брюссель обязан был это исправить: "Если председательство [в Совете ЕС] трудно финансировать, то необходимо создать целевой счёт из многомиллиардного бюджета ЕС."

Однако, по её словам, ответственность ложится не только на структуры ЕС: "Было бы весьма полезно, если бы пара стран дала понять, что они не станут принимать такого рода подачки," - говорит Канн.

Секретариат Совета ЕС мог бы поднять вопрос о нанесении ущерба репутации учреждения. Как бы ни были изменены правила игры, "это должно произойти быстро", сетует Канн, ведь "Хорватия уже планирует своё председательство и уже ищет спонсоров".

"Сегодня кажется, это это стало чем-то автоматическим, и ставит [председательство стран] в очень негативный ракурс, - добавляет она. - Я не уверена, что в настоящий момент ЕС нужен ещё один подобный конфликт, да и предотвратить его было бы так просто".