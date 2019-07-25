Брамс на "даче"

... Неделя музыки на "Сеновале у озера". Концертный зал с таким удивительным названием во французском курортном местечке Эвиан в этом году вновь принимал любителей дачной атмосферы и лучшей музыки: в афишах фестиваля "Музыкальные встречи" этого года здесь доминировал Иоганнес Брамс.

Закрытие мероприятия было отмечено страстным исполнением его Четвертой симфонии под руководством маэстро Густаво Дудамеля. Дирижер рассказывает: "Для меня Брамс - бог традиции... Исполнение Четвертой симфонии - это... ну, как в собор войти. Да, ты входишь в собор и видишь квинтэссенцию истории, традиций".

Эвианские "Музыкальные встречи" восходят к середине 70-х и являются плодом международной дружбы великого Мстислава Ростроповича. Фестиваль был задуман для него, воплощением внимания к музыканту стал уникальный "Сеновал у озера"- так называется концертный зал, выстроенный для фестиваля архитектором-провидцем Патриком Бушеном. Сооружение полностью выполнено из дерева: "Моя дача", - называл его Ростропович.

Архитектор вспоминает: "Часть магии этого места - в том, что ты в зале, стоит только открыть дверь. Чем-то это напоминает цирк. Еще один элемент архитектурного очарования - потолок в форме пшеничного колоса... Я решил удивить Ростроповича и включить в сценографию дерево, символизирующее Россию - это береза. Вы входите в в помещение и вас окружают ароматы, запахи, вы сливаетесь с этим древесным миром".

Художественный директор фестиваля Филипп Бернхард говорит об отпечатке личности Ростроповича на всем облике концертного зала: "Входишь в зал - как будто к Ростроповичу домой заходишь".

Естественным обрамлением уникальной "дачи" стала красота этого курортного места: лес, близость озера, тишина... По словам Густаво Дудамеля, "это позволяет лучше чувствовать ту сторону музыки, которая напрямую связана с природой. Все композиторы, которых мы здесь исполняем, вдохновлялись такими вот природными уголками".

Музыкальные встречи стартовали в 1976 году, быстро став фестивалем европейского и - шире - -международного значения. В 2000 году фестиваль был прерван, чтобы возродиться 14 годами позже, уже после смерти Ростроповича.

По традиции, в Эвиане играет особый оркестр, собранный из лучших приглашенных исполнителей. "Да, это особый оркестр, - подтверждает Филипп Бернхард. - Он представлен музыкантами, которые приезжают из разных мест, разных оркестров и играют вместе под руководством Дудамеля. Такой формат сразу же сработал. Маэстро полюбил эту дружескую семейную атмосферу, которая уютна и одновременно очень свежа".

Маэстро Дудамель также отмечает поразительную слаженность этого музыкального альянса: "Когда они вместе, нет ощущения, что эти люди приехали из разных оркестров. Вы видите собственное "я" их музыкального единства, чувствуете дружбу, которая связывает исполнителей".