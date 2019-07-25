Литва: цыгане - мишени компьютерной игры

В литовскоязычном сегменте социальных сетей появилась реклама компьютерной игры компании Gangsteriai. В части визуального ряда мишенями становятся жители вильнюсского пригорода Киртимай, населенного по преимуществу цыганами. В игре использовались фотографии как взрослых, так и детей. Случившееся вызвало возмущение членов цыганской общины.

От имени общины выступила правозащитница Расма Касиуле: "Теперь понятно, что ощущали люди, которых преследовали во время Холокоста. Прошло 75 лет, и сегодня нужно на это обязательно реагировать, я очень тревожусь за нашу общую безопасность".

Первоначально разработчики попытались представить случившееся как шутку. Юристы не приняли их аргументы.

Комментарий Ритиса Муллиоулиса, адвоката, представителя литовского омбудсмена: "Нет, это не шутка и не рекламный трюк для раскрутки товара. Это гораздо более серьезный проступок, который нужно всесторонне расследовать".

Досудебную проверку открыла и генпрокуратура Литвы. Производитель принес извинения за случившееся, заявив, что программного обеспечения для игры больше не существует, а его разработчик, разместивший рекламу, был уволен.