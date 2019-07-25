Еврокомиссия подала иск против Венгрии

Еврокомиссия подала в Европейский суд иск против Венгрии. Основанием стало приятие в этой стране пакета антимиграционных законов известных под названием "Стоп Сорос". В Брюсселе считают, что Будапешт нарушает нормы предоставления убежища и условия приема беженцев. Закон вводит в частности, уголовную ответственность за помощь нелегалам в подаче заявлений на соискание убежища и получении статуса для пребывания в стране. Брюссель направил Будапешту и письменное требование в связи с условиями содержания беженцев транзитных зонах.

Наташа Берто, представитель Еврокомиссии: "По мнению Еврокомиссии, вынужденное пребывание людей в венгерской транзитной зоне квалифицируется как содержание под стражей в соответствии с директивой ЕС. Мы считаем, что условия в которых находятся люди, а речь прежде всего идет о том, что они не получают продуктов питания, не удовлетворяют критерии, изложенные в директиве о возвращении, или Хартии основных прав ЕС. Именно поэтому мы решили отправить Будапешту официальное уведомление".

Если суд решит, что Венгрия нарушает законодательство ЕС, он может ввести финансовые санкции против Будапешта. Антимиграционный пакет законов, принятый год назад, является частью кампании против НПО, поддерживаемых американским финансистом венгерского происхождения Джорджем Соросом. Премьер Венгрии Виктор Орбан обвиняет Сороса в желании "затопить" Европу беженцами и тем самым лишить ее "христианской и национальной идентичности".