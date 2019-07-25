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Бизнес

ЕЦБ сохранил ставки

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 Вероника Доваль 
ЕЦБ сохранил ставки
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Совет управляющих Европейского центрального банка в четверг вновь решил сохранить базовую ставку рефинансирования на прежнем уровне - 0%. Маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%.

Вместе с тем в заявлении Совета управляющих ЕЦБ изменилась оценка его будущих действий. А для экономистов ремарки Марио Драги имеют не менее важное значение, чем цифры.

Марио Драги, президент ЕЦБ: "Мы ожидаем, что ставки останутся на своем нынешнем или более низком уровне, по крайней мере, в течение первой половины 2020 года. И в любом случае такая политика будет действовать до тех пор, пока это необходимо для обеспечения непрерывно устойчивых показателей инфляции в соответствии с нашими целями в среднесрочной перспективе".

Когда Марио Драги говорит о более низком уровне, он указывает на новые стимулирующие меры уже в сентябре. Как ожидается, ЕЦБ еще больше снизит депозитную ставку. Таким образом регулятор рассчитывает подтолкнуть банки к кредитованию и инвестициям, а не простому размещению денег в ЕЦБ.

Основная цель денежно-кредитной политики ЕЦБ заключается в поддержании стабильности цен. Целевой показатель инфляции - 2% и ниже. Но сейчас это не так. В июне инфляция составила 1,3%, чуть больше, чем в мае. Но это все еще довольно далеко от цели ЕЦБ. Политика центробанка не базируется на росте ВВП, но все же Марио Драги сказал:

"Поступающие экономические данные и данные опросов по-прежнему указывают на более медленный рост во втором и третьем кварталах этого года. Это, в основном, отражает сохраняющуюся слабость международной торговли в условиях длительной глобальной неопределенности, которая, в частности, влияет на производственный сектор зоны евро".

Восьмилетний срок полномочий Марио Драги на посту главы ЕЦБ истекает в конце октября. 7 лет назад он пообещал сделать "все, что нужно", чтобы сохранить единую валюту еврозоны.

Введение новых мер стимулирования в сентябре будет соответствовать этому обещанию и поможет заложить основу для его преемницы Кристин Лагард. Однако на вопрос о возможности совместной работы с ней он ответил отрицательно.