Российская федерация бокса расследует смерть Максима Дадашева

Российская федерация бокса и Атлетическая комиссия американского штата Мэриленд объявили о начале расследования обстоятельств боя, который привёл к смерти боксёра Максима Дадашева. 28-летний спортсмен умер в больнице, куда его доставили с отёком мозга.

Это, во-первых, не из-за бокса. Здесь ни в коем случае не виноват вид спорта. Здесь, я уверен, были нарушены правила. Либо до, либо во время боя что-то можно было не допускать. Умар Кремлёв генеральный секретарь Федерации бокса России

Максим Дадашев почувствовал себя плохо после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Бой был остановлен после 11 раунда. Тренер Дадашева Бадди МакГирт говорил, что долго не мог убедить спортсмена уступить, хотя тот пропустил слишком много ударов.