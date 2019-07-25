Бельгия: температурный рекорд

В Брюсселе, некогда одной из самых дождливых европейских столиц, нещадно палит солнце и практически нечем дышать. Воздух прогрелся до 37 градусов по Цельсию. В четверг (25 июля) в Бельгии был побит абсолютный рекорд 1833 года: в Кляйн-Брогеле температура поднялась до 40,6. И это, считают ученые, не предел.

По словам Алекса де Валька, сотрудника Королевского метеорологического института Бельгии, вот уже второй год подряд страна сталкивается с очень засушливыми летними периодами. "Земля больше не наполняется и не подпитывается влагой из-за отсутствия нормального числа прохладных дождей" .

С начала нынешнего года по июнь месяц включительно в Бельгии было всего 87 дождливых дней. Средняя же норма, указывают специалисты, 99,5. Уменьшение количества осадков и соответственно жара, наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству, не говоря уже о дискомфорте, который испытывают жители Бельгии.