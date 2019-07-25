Ливни в Бразилии: за неделю как за сезон

В Бразилии по меньшей мере 13 человек стали жертвами наводнений. На северо-востоке страны с конца прошлой недели не прекращаются сильные ливни, осадков за несколько дней выпало больше, чем обычно за сезон.

Сильнее всего пострадал город Ресифи и его окрестности. Из берегов вышли реки и многочисленные каналы. Потоки воды разрушили несколько дамб, привели к сходу многочисленных селевых потоков. Улицы оказались полностью затоплены. Около двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Нарушено транспортное сообщение, прекратили работу учебные заведения. Слабая инфраструктура вдали от центра затрудняет оказание помощи пострадавшим.

По словам метеорологов, в ближайшие дни ливни продолжатся.