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Иран

Иран требует от мира благодарности

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 Вероника Доваль 
Иран требует от мира благодарности
Авторское право
Reuters (αρχείου)
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Мир должен с благодарностью воспринимать усилия Корпуса стражей Исламской революции по защите морских путей в Ормузском проливе. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании совета министров республики. Он также подчеркнул, что задержание 19 июля британского танкера было осуществлено "впечатляюще точно и профессионально" и Иран продолжит обеспечивать безопасность и свободу навигации в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Хасан Роухани, президент Ирана: "Революционная гвардия смело и мощно захватила этот нарушивший закон британский танкер, потому что он отказался выполнять все приказы и распоряжения. По моему мнению, это было очень точное и правильное действие. Весь мир должен быть благодарен Революционной гвардии за поддержание безопасности в Ормузском проливе".

19 июля представители иранского Корпуса стражей Исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. 23 члена экипажа, в числе которых трое россиян, в настоящее время находятся на борту судна.

Тем временем Великобритания опровергла информацию о том, что в Тегеран был направлен специальный представитель для обсуждения проблемы задержанного танкера. Ранее в среду глава канцелярии верховного руководителя Ирана заявил, что Лондон направил в Тегеран посредника, чтобы добиться освобождения судна Stena Impero.

В начале июля стало известно о задержании британским спецназом иранского нефтяного танкера, шедшего под флагом Панамы вблизи Гибралтара. Власти Британии отмечали, что танкер был задержан из-за нарушения режима санкций Евросоюза в отношении Сирии - судно перевозило сырую нефть в эту страну в обход санкций.