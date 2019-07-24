Одинокий финиш Трентина

Итальянский велогонщик Маттео Трентин из команды Mitchelton-Scott стал победителем 17-го этапа престижной многодневки "Тур де Франс". Дистанцию протяженностью в 200 километров между французскими городами Пон-дю-Гар и Гап он преодолел за 4 часа 21 минуту и 36 секунд.

На финишной прямой прошлогодний чемпион Европы в групповой гонке оказался в одиночестве, опередив ближайших преследователей на 37 и 41 секунду соответственно.

Второе место занял датчанин Каспер Асгрин из команды Deceuninck – Quick-Step, третье время показал бельгиец Грег ван Авермат из ССС Team.

В пятёрку лучших вошли Бауке Моллема и Дилан Тёнс. Основная группа гонщиков финишировала через 20 минут после Трентина.

Лидерство в общем зачете сохраняет француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick-Step, на втором месте британец Герайнт Томас, выступающий за команду Ineos, на третьем - голландец Стивен Крёйсвейк, представляющий Jumbo-Visma.

18-й этап протяженностью в 208 км пройдет в четверг между французскими городами Эмбрюн и Валуар.