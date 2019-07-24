"Золотая" российская сабля

Женская сборная России по сабле вернула себе звание сильнейшей на планете. Как и год назад, в финале чемпионата мира соперницами Софьи Великой и ее подруг по команде была Франция. По ходу финала преимущество россиянок достигало 8 очков, однако к трем последним дуэлям француженки сократили отставание до минимума - 30:31. Тем не менее, в концовке сильнее оказались россиянки - дебютантка взрослого турнира Ольга Никитина, олимпийская чемпионка Яна Егорян и олимпийская вице-чемпионка Великая. Итоговый счет - 45:40.

Проиграли французы финал и в командной мужской рапире. Сборная США, прошлогодний вице-чемпион мира захватила преимущество в первой же дуэли и лишь наращивала его до самого конца, а победный укол нанес вице-чемпион Олимпийских игр Алекс Массиалас. Итоговый счет 45:32. Сборная России в матче за бронзу уступила Италии с тем же счетом.