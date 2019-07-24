Кандидаты в президенты Румынии

Премьер-министр Румынии будет баллотироваться на пост президента страны. Во вторник Социал-демократическая партия выдвинула Виорику Дэнчилэ кандидатом на ноябрьские выборы. Она поборется за пост с действующим президентом, национал-либерал Клаусом Йоханнисом, который ранее обвинял ее кабмин в попытках ослабить борьбу с коррупцией в стране. Он считается вероятным фаворитом гонки.

Своего кандидата назвала и добившаяся успеха на евровыборах правоцентристская оппозиция. Кандидатом альянса "Союза спасения Румынии" и "Партии свободы, единства и солидарности" стал Дан Барна.