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Румыния

Кандидаты в президенты Румынии

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 Мария Горковская 
Кандидаты в президенты Румынии
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Премьер-министр Румынии будет баллотироваться на пост президента страны. Во вторник Социал-демократическая партия выдвинула Виорику Дэнчилэ кандидатом на ноябрьские выборы. Она поборется за пост с действующим президентом, национал-либерал Клаусом Йоханнисом, который ранее обвинял ее кабмин в попытках ослабить борьбу с коррупцией в стране. Он считается вероятным фаворитом гонки.

Своего кандидата назвала и добившаяся успеха на евровыборах правоцентристская оппозиция. Кандидатом альянса "Союза спасения Румынии" и "Партии свободы, единства и солидарности" стал Дан Барна.

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