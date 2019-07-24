Финны рубят и восстанавливают леса

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Финляндия намерена стать к 2035 году климатически нейтральной, то есть полностью компенсировать свои выбросы углекислого газа. А его поглощают и хранят в себе по мере роста деревья.

23 миллиона гектаров или более 75% финской территории покрыто лесами. Засуха, пожары, бури и наводнения могут уничтожить зелёный покров, как это уже случалось в других регионах планеты.

Институт природных ресурсов выводит семена, устойчивые к экстремальным погодным явлениям, которые всё чаще наблюдаются в северных странах.

«Климат меняется, поэтому мы должны улучшать сорта быстрее, чем это происходит в природе, - говорит исследователь института Сату Тейвонен. - Из-за пределов Финляндии прибывает больше вредителей и болезней растений, потому что в наших широтах стали были теплыми лета и более теплыми зимы».

Саженцы ели, сосны и березы поставляются в коммерческие питомники, откуда их могут закупать около миллиона финнов, владеющих лесными угодьями.

Финляндия также производит в год почти 80 миллионов кубометров древесины. Её перерабатывают в основном в пиломатериалы и целлюлозу. Страна хорошо научилась восстанавливать леса.

Защитников окружающей среды больше беспокоят выбросы в атмосферу продуктов горения, за которые они возлагают ответственность на правительство:

«Нужно прекратить субсидирование ископаемого топлива уже этой осенью, - говорит эколог Ханна Ахо. - Нужно повысить налоги, например, на торф. Кроме того, нужно вкладывать больше денег в охрану нашей природы".

Финляндия пробудет до конца этого года председателем Евросоюза. Она призывает 27 остальных стран, особенно восточноевропейских, к переходу экономики на чистые технологии.

«Мы хотим, чтобы этот переход открыл также больше возможностей для развития, чтобы была гарантирована конкурентоспособность, - сказал заместитель постпреда Финляндии при ЕС Минна Кивимяки. - Это должен быть справедливой переход для всех, и нужно, чтобы в нем участвовали все. Такие вопросы мы поднимаем на разных форумах Совета ЕС ".

На этой неделе Еврокомиссия распространила усилия по защите и восстановлению лесов за пределы Евросоюза, объявив о создании новой многосторонней платформы для этой деятельности.