Брюссель ждёт перемен в Лондоне

Учреждения Евросоюза готовятся в выходу из него Великобритании по двум сценариям — если соглашение об этом будет ратифицировано Вестминстерским парламентом и если не будет. Пересмотр соглашения или сохранение Соединённого королевства в составе ЕС считаются в Брюсселе менее вероятными после вступления в должность нового премьер-министра, который обязался осуществить «брексит» до ноября.

Но чрезвычайном заседании комитета по регламенту Европарламента представитель партии «Брексит» сказал коллегам, что Борис Джонсон, как глава правящей консервативной партии, попытается получить поддержку своего парламента:

«У него парламентское большинство только в три места, - сказал Натан Гилл. - Смена премьер-министра не изменила математику в Вестминстере. Я ожидаю, что всеобщие выборы состоятся до 31 октября и принесут успех нашей партии. Тогда Джонсон сможет заручиться мандатом на то, чтобы мы вышли без сделки».

Многие политики стали воспринимать первые заявления Бориса Джонсона в новом качестве скорее как начало превыборной кампании, чем как долговременную программу его кабинета.

Тем не менее, официальный Брюссель предупредил, что внезапный разрыв многочисленных экономических и социальных связей будет иметь тяжёлые последствия для обеих сторон, но прежде всего, для Великобритании.