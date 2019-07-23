"Тур де Франс": австралиец Юэн выиграл 16-й этап

Австралийский велогонщик Калеб Юэн стал победителем 16-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс". Желтая майка лидера по-прежнему у француза Жулиана Алафилиппа.
На горном этапе протяженностью 177 километров, который прошел во французском городе Ним, Юэн показал результат 3 часа 57 минут 8 секунд. Второе место занял итальянец Элиа Вивиани, третье - голландец Дилан Грёневеген. Для определения первого места был использован фотофиниш.
Поcле 16 этапов в общем зачете продолжает лидировать француз Жюлиан Алафилипп, на втором месте британец Герайнт Томас, на третьем - голландец Стивен Крёйсвейк.
17-й этап протяженностью 200 километров пройдет между французскими городами Пон-дю-Гар и Гап 24 июля. "Тур де Франс" завершится 28 июля.