"Тур де Франс": пенис превращается в бабочку

Велогонка «Тур де Франс» проходит по живописным местам, но при съёмках с вертолёта в кадр порой попадают неприличные надписи и картинки, сделанные на шоссе из хулиганских побуждений людьми с нездоровым чувством юмора. Борьбе с их творчеством посвящает свой рабочий день специальная команда. Действуя обычной малярной кистью и валиком, они превращают фаллосы в зверушек, птичек и бабочек.

– Мы просто добавляем ещё окружность. А затем глаза. Тут можно пририсовать ноги, вот посмотрите. Теперь у нас получилась птица вроде совы. Добавил две ноги, и никто уже не увидит здесь ничего неприличного. А увидят совушку.

Теперь операторы, ведущие съёмку, смогут сосредоточиться на ярких моментах соревнований, не опасаясь, что картинка будет испорчена неуместным изображением на асфальте. А зрители, которые внимательно следят за ходом знаменитой велогонки, смогут сосредоточить внимание на борьбе спортсменов, ни на что не отвлекаясь.