"Золотая" Дериглазова

Инна Дериглазова становится в Будапеште двукратной чемпионкой мира. Сначала российская рапиристка выиграла "золото" в индивидуальном зачете, а в понедельник в компании Аделины Загидуллиной и Анастасии Ивановой и запасной Ларисы Коробейниковой победила и в командном турнире. В финале россиянки сломили сопротивление своих самых принципиальных соперниц из Италии, а победное очко принесла Дериглазова в дуэли с Элизой Ди Франческой в самом начале дополнительной минуты. Итоговый счет 43:42.

В командной дисциплине по мужской рапире не было равных сборной Франции, которая в финале победила Украину. Перед последней дуэлью счет был равный 35:35, однако Янник Борель выиграл свой поединок у Анатолия Герея со счетом 10:2 и принес своей команде победу 45:37.