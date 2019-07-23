Ормузский дозор

Вашингтон заявил, что гарантией свободного судоходства в Ормузском проливе, через который идет значительная часть нефтяного экспорта, станет совместное патрулирование этой акватории. Госсекретарь Помпео сообщил, что США намерены создать для этого международную коалицию.

4-го июля власти Гибралтара и британские морпехи задержали танкер, предположительно перевозивший иранскую нефть в обход санкций, затем иранские корабли попытались остановить танкер, шедший под британским флагом. Три дня назад Иран вновь задержал британский танкер.

Призвав Лондон к внимательному отношению к своему флоту, Помпео указал на тех, кто несет, на его взгляд, ответственность за новый виток напряженности: "Это происходит не потому, что мы наложили на Тегеран санкции, это происходит потому, что у власти в этой стране находятся теократы, которые на протяжении теперь уже 40 лет проводят политику международного терроризма. Это ужасная власть".

Народ Ирана не заслуживает таких правителей, которые сейчас переключились на пиратство на море, захватывая суда, ходящие в международных водах. Майкл Помпео Госсекретарь США

9-го июля о необходимости создания международной коалиции для совместного патрулирования Ормузского пролива уже заявлял Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, добавивший, что такие переговоры уже ведутся.

Британский Форин Офис назвал случившееся неприемлемым и направил в связи с инцидентом обращение в Совбез ООН.