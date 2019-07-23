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Бизнес

МФВ снизил прогноз

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 Ирина Шелудкова 
МФВ снизил прогноз
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Международный валютный фонд ухудшил оценку темпов роста мировой экономики. По прогнозам экспертов, в текущем году рост составит 3,2%, в 2020 — 3,5%.

Прогноз для стран еврозоны снижен до отметки в 1,5%.

В опубликованном докладе говорится, что данные ВВП в сочетании с замедляющейся в основном инфляцией свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой экономической активности.

Эксперты отмечают, что усиление напряженности в сфере торговли и технологий может ухудшить настроения на рынках и замедлить поток инвестиций, что считается риском для развития мировой экономики.