МФВ снизил прогноз

Международный валютный фонд ухудшил оценку темпов роста мировой экономики. По прогнозам экспертов, в текущем году рост составит 3,2%, в 2020 — 3,5%.

Прогноз для стран еврозоны снижен до отметки в 1,5%.

В опубликованном докладе говорится, что данные ВВП в сочетании с замедляющейся в основном инфляцией свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой экономической активности.

Эксперты отмечают, что усиление напряженности в сфере торговли и технологий может ухудшить настроения на рынках и замедлить поток инвестиций, что считается риском для развития мировой экономики.