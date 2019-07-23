Грета Тунберг выступила в парламенте Франции

Появление в Национальном собрании Франции шведской эко-активистки Греты Тунберг вызвало у законодателей смешанные чувства. Одни горячо приветствовали школьницу, ставшую символом борьбы с глобальным потеплением, другие подвергли критике ее действия, и бойкотировали заседание парламента. Так, или иначе, шестнадцатилетняя Грета, выполнила свою миссию, обратившись к депутатам с краткой речью.

Грета Тунберг, эко-активистка: "Я считаю, что самой большой опасностью является наше бездействие. Проблема заключается в том, что компании и политики лишь создают видимость деятельности. Но на самом деле, ничего не происходит. Мы видим лишь искусные отчеты и креативный пиар. Некоторые решили не приходить сюда сегодня, не слушать нас. И это нормально. Мы - просто дети. И к нам можно не прислушиваться. Но вы должны услышать голос научного сообщества, ученых, экспертов. Все о чем мы просим - принять научную точку зрения".

Грета Тунберг прославилась у себя на родине в сентябре прошлого года: каждую пятницу девочка прогуливала школу и устраивала одиночный протест у здания парламента в Стокгольме с требованием соблюдать Парижское соглашение по климату. "Школьные забастовки" подхватили сверстники Тунберг по всему миру. Примечательно, что приезд Греты во Францию совпал с очередным пиком жары. В Париже столбик термометра подбирается к 40-градусной отметке.