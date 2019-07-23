Грета Тунберг - кто она? Умело раскрученный СМИ образ или та, кто реально меняет отношение людей к проблеме изменения климата? Мнения по этому вопросу разделились, поэтому мы задали его ряду французских парламентариев.

Так, депутат от французской правой партии "Республиканцы" Гийом Ларриве считает, что стране не нужен "гуру апокалипсиса".

Себастьян Шену из крайне правой партии Марин Ле Пен вопрошает: "Если я не преклоняюсь перед ней, я политически некорректен?"

Даже у тех, кто ее поддерживает, таких, как госсекретарь по правам женщин и равенству Марлен Шияппа, есть некоторые вопросы и сомнения по поводу примера, подаваемого человеком, который прогуливает уроки в знак протеста.

Бенедикт Пеироль, депутат партии "Вперёд, Республика!": "Я сожалею о том, что мы превращаем Грету в героя и икону. Потому что мои герои - это те, кого я вижу ежедневно, кто пытается найти решение. Или фермеры, с которыми я встречаюсь, которые спрашивают себя, что они могут сделать для экологического перехода".

Гийом Пети, Euronews: "По поводу Греты Тунберг мнения разделяются, но она оказала реальное влияние на молодых людей. Здесь, в Лионе, мы спросим у молодежи, что они думают о ней, и что, по их мнению, они могут сделать в своей повседневной жизни для окружающей среды".

Почти все, с кем мы разговаривали, знают, кто такая Грета Тунберг. Некоторые из этих молодых людей недавно участвовали в климатическом марше. И им легко отождествлять себя с ней.

"Учитывая то, что она молода, мы чувствуем себя более вовлеченными, мы больше интересуемся тем, что она делает и что говорит", - рассказывает эта девушка.

"Некоторые депутаты давно выступают в защиту окружающей среды, но я думаю, что голос молодежи усиливает движение", - считает этот молодой человек.

Но есть и такие французы, которые и без Греты начали бороться с изменением климата в своей повседневной жизни.

"Нас беспокоит переработка мусора, мы обращаем внимание на потребление, использование автомобилей...", - говорит эта девушка.

"В социальных сетях мы переписываемся о многих существующих проблемах и призываем к некоторым изменениям, например, просим собирать мусор на пляже", - рассказывает эта француженка.

Грета Тунберг направляется во Францию на фоне исторически рекордных температур, зафиксированных в июне. Учитывая последние тенденции, эта страна уже установила амбициозные цели по выбросам углерода на следующие десятилетия.