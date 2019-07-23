Корбин готовит вотум недоверия

Новый лидер консерваторов Борис Джонсон обещает реализовать выход Великобритании из Евросоюза до 31 октября, объединить страну и победить лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. В среду Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра, а в четверг проведет первое заседание нового правительства.

Джереми Корбин в ответ заявил: "Джонсон был избран группой из 100 тысяч человек, на основе программы, которая обещает списание налогов для самых богатых и "брексит" без соглашения с Евросоюзом. Ему нужно всерьез задуматься,в каком направлении движется наша страна. Выход из состава ЕС без сделки подорвет поставки товаров медицинского назначения, нанесет урон сельскому хозяйству и промышленности, нашей экономике в целом, в результате чего Борису Джонсону придется заключить торговую сделку с Дональдом Трампом, но переговоры Джонсон будет вести с позиции слабой стороны".

Сам американский президент выразил уверенность, что популярность Джонсона связана с тем, что его считают "британским Трампом".

Мэр Лондона Садик Хан отметил: "В вопросах "брексита" я не согласен с Борисом Джонсоном, я думаю, что он совершает ошибку, поддерживая "брексит" без сделки. Я переживаю за будущее нашего города —в том, что касается рабочих мест, экономического роста, нашего благосостояния, если мы покинем Европейский союз".

На улицы Лондона вышли как сторонники, так и противники назначения Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании.

Между тем оппозиция пообещала предъявить новому лидеру тори вотум недоверия.