Фон дер Ляйен и Макрон в Париже

Урсула фон дер Ляйен в ЕС начала своей европейское турне с Парижа. Она и Эмануэль Макрон сразу подчеркнули близость своих взглядов на изменение климата и другие темы политической повестки дня. Будущий руководитель высшего органа исполнительной власти подбирает во Франции кадры для своей Еврокомиссии. В этом ей необходима поддержка и расположение президента, и он не скупился на комплименты и авансы:

«На европейских выборах в мае наши граждане продемонстрировали новые амбиции, которые вы так уверенно отразили в своей речи в Европарламенте, - сказал Макрон. - Пусть это станет основой вашего проекта. Я с этим полностью согласен, и согласна Франция ".

«Мы оба согласны работать на сильную, единую и амбициозную Европу, - сказала фон дер Ляйен. - Это касается климата, цифровизации, экономики, роста, а также, безопасности и обороны».

Её назначение утвердили евродепутаты от всех основных фракций после того, как она расширила свой политический охват и обеспечила национальное разнообразие своего коллектива. В частности, немка позаимствовала у французского президента «зелёные» идеи и вытеснила с поста генсека Еврокомиссии своего соотечественника.

«Думаю, хорошо, что она проявила готовность к такому расширению, - сказал брюссельский политолог Пьер Клепп. - Не думаю, что она будет сильно отличаться от своего предшественника. Но, возможно, будет позитивным фактором уход Мартина Селмайра, потому что он был довольно воинственным".

Немца считали "серым кардиналом" уходящего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Селмайр собирался руководить из-за кулис Еврокомиссией в переходный период.

До сих пор Брюссель жёстко вёл переговоры с Лондоном и не уступал ни в чём премьер-министру Терезе Мэй. Её преемник Борис Джонсон особенно не ищет компромисса. А от Урсулы фон дер Ляйен ожидают более мягкого и прагматичного подхода к прекращению британского членства в ЕС.