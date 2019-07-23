Мнения о Джонсоне в Брюсселе

Евросоюз готовится к выходу из него Великобритании, который представляется более вероятными при новом премьер-министре Борисе Джонсоне. Первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что от беспорядочного выхода не выиграет никто.

Брюссель повторил свой отказ от пересмотра заключенного с Лондоном соглашения.

Евродепутаты дают разные прогнозы дальнейшего развития событий. Немецкий зелёный считает, что у Джонсона есть преимущество:

«Я думаю, его преимущество в том, что «брексит» произойдет автоматически, если ничего не сделать, - сказал Дамиан Бозлегер. - По умолчанию это случится 31 октября. Но я надеюсь, мы с ним как-то поработаем».

Стронница выхода Люси Харрис не хочет видеть ещё одной его отсрочки. Её партия «Брексит» засучила рукова.

Австрийский социалист Андреас Шайдер говорит, что для Бориса не важны идеология и политика - ему важно устроить шоу.

Польский консерватор отмечает последовательность позиции нового премьера, его энергию и харизму. Здзислав Краснодембски говорит, что Джонсон — британский партиот, он отлично знает Брюссель.

Француз Мишель Барнье, который возглавлял переговоры с Великобританией, сказал, что ЕС хотел бы поскорее приступит к сотрудничеству с новым премьер-министром. Бракоразводная сделка готова к ратификации. Что может продолжаться, так это обсуждение будущих отношений.