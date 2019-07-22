Роналду не обвинят в изнасиловании

Прокуратура США заявила, что португальский футболист Криштиану Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании. Американский прокурор Стив Вольфсон, объяснил свое решение тем,что заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны, и, соответственно, обвинения не могут быть предъявлены.

В конце сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое произошло в 2009 году в Лас-Вегасе, а в 2010 году футболист якобы заплатил девушке 375 тысяч, чтобы она "не распространялась о подробностях".