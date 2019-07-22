В центральных районах Португалии бушуют пожары

В Португалии не утихают лесные пожары. Более полутора тысяч пожарных, брошенных на борьбу с огнём, не справляются со стихией. В центральных районах страны люди вынуждены покидать свои дома, к котором пламя подступило слишком близко. Сообщается о 30 пострадавших, главным образом – от дыма, среди них – 8 пожарных. Один человек, получивший ожоги, доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

В тушении огня задействованы вертолёты и самолёты, с помощью авиации удалось взять под контроль ряд очагов. Но работу пожарных осложняет установившаяся здесь чрезвычайно жаркая погода, сильные порывы ветра и гористая пересечённая местность. Причиной бедствия называют поджог, поскольку возгорания произошли примерно в одно и то же время сразу в пяти местах в одном районе. Один подозреваемый уже задержан, возбуждено уголовное дело.

По данным местных СМИ, огонь охватил территорию площадью 8,5 тысяч гектаров. Два года назад в Португалии жертвами лесных пожаров стали десятки человек.