Рост цен на нефть

На фоне сохраняющей напряженность на Ближнем Востоке вновь растет цена на нефть. Из-за инцидента в Ормузском проливе стоимость марки Brent на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник утром увеличилась более чем на 2%, а WTI прибавила 1.56%. Инвесторы опасаются, что геополитическая ситуация может привести к срыву поставок.

Аналитики отмечают, что рост будет сдержанным, так как предыдущие подобные инциденты не привели к значительному скачку цен — участники рынка рассчитывают на то, что войны в регионе удастся избежать.