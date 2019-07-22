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Бизнес

Рост цен на нефть

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 Ирина Шелудкова 
Рост цен на нефть
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На фоне сохраняющей напряженность на Ближнем Востоке вновь растет цена на нефть. Из-за инцидента в Ормузском проливе стоимость марки Brent на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник утром увеличилась более чем на 2%, а WTI прибавила 1.56%. Инвесторы опасаются, что геополитическая ситуация может привести к срыву поставок.

Аналитики отмечают, что рост будет сдержанным, так как предыдущие подобные инциденты не привели к значительному скачку цен — участники рынка рассчитывают на то, что войны в регионе удастся избежать.