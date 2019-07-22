Лондон "за" европейскую миссию по защите судов

Лондон выступает за создание специальной миссии по защите европейских судов в Ормузском проливе. Об этом заявил в понедельник на слушаниях в Палате общин глава британского МИДа Джереми Хант. Он охарактеризовал захват Ираном британского танкера Stena Impero в минувшую пятницу как "акт государственного пиратства".

"Согласно международным нормам, Иран не имел права препятствовать проходу судна..., это следует воспринимать как акт государственного пиратства, которое Палата общин должна не колеблясь осудить, - заявил он в частности. - ... Мы будем настаивать на создании миссии - под руководством Евросоюза - по обеспечению безопасной навигации в этом жизненно важном регионе как экипажей, так и грузов. Если Иран продолжит следовать по этому опасному пути, он должен быть готов заплатить соответствующую цену. Она будет заключаться в наращивании военного присутствия Запада в водах вдоль береговой линии Ирана, не потому, что мы выступаем за увеличение напряженности, но потому, что свобода судоходства - это принцип, который Великобритания и ее союзники всегда будут отстаивать".

Между тем представитель правительства Исламской республики заявил в понедельник, что захват Stena Impero не следует рассматривать как "возмездие" за задержание 4 июля у берегов Гибралтара супертанкера Grace 1. Он шел под панамским флагом и, как считается, перевозил сырую иранскую нефть на перерабатывающий завод "Банияс" в Сирии, находящийся под санкциями Евросоюза.