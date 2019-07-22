Краснодар: месячная норма за сутки

В столице Кубани ликвидируют последствия рекордных дождей: за минувшие сутки в Краснодаре выпала месячная норма осадков. Дождь начался утром в воскресенье и завершился около трех ночи понедельника. Подтопленными оказались без малого 90 объектов: дороги, дворы и частные дома. На несколько часов было прервано движение трамваев и автомобилей. Водителям пришлось буквально переплывать улицы.

Что произошло с машиной? - спрашивает репортер одного из тех, чей автомобиль заглох.

- Гидроудар, и внутри вода, - отвечает растерянный местный житель, не пожелавший назвать свое имя.

- И сейчас двигатель не работает? - уточняет журналист.

- Нет, не работает...

Коммунальные службы и спецтехника весь понедельник занимались откачкой воды в наиболее пострадавших районах города. "В настоящее время общественный транспорт ходит в обычном режиме", - сообщили в мэрии Краснодара. Чтобы справиться с водой на самом проблемном участке - улице Московской - пришлось подключить мощную насосную станцию.

Тем не менее, расслабляться жителям Краснодара пока нельзя: на вторник Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.