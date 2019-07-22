Снос домов - новый виток напряженности?

Израиль приступил в понедельник к сносу домов в Сур-Бахире, расположенном на окраине восточного Иерусалима.

Израиль ссылается на судебное решение, в котором указано, что строительство нарушает закон. Правозащитники пытались воспрепятствовать сносу домов в Сур-Бахире, подавая ходатайство в Высший суд справедливости Израиля, но оно было отклонено несколько дней назад.

Вот что заявил один из министров Палестинской автономии Валид Ассаф: "Разрешения на застройку были выданы властями Палестины, поскольку это зона их юридической прерогативы. Законные решения нарушены Израилем, поправшем международное право и предписания гуманности, которые ему глубоко безразличны".

Израиль указал, что причина сноса домов, большая часть которых еще не завершена, заключается в том, что некоторые из них возводятся слишком близко к забору безопасности, отделяющему Западный берег реки Иордан.

Позиция Палестины была поддержана ООН, которая призвала власти Израиля отказаться от своих планов. В ЕС заявили, что эти действия подрывают возможность решения палестино-израильской проблемы на основе принципа "двух государств".