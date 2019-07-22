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Япония

Скончался гендиректор МАГАТЭ

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 Вероника Доваль 
Скончался гендиректор МАГАТЭ
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На 73- году жизни скончался Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. Об этом сообщила пресс-служба организации. На прошлой неделе в СМИ появились публикации о намерении Амано уйти в отставку, сегодня ожидалось официальное заявление.

Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году, до этого был послом и постоянным представителем Японии в агентстве. За время его работы на посту гендиректора была заключена историческая сделка по соглашению об иранской атомной программе. Дипломат также служил в Министерстве иностранных дел Японии и в ООН.