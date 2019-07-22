Во Францию возвращается жара и засуха. Как сообщают метеорологи, столбики термометров на этой неделе в южной части страны, а также в Париже поднимутся до 41 градуса. Ранее, 28 июня во время первой волны жары, исключительной по своей интенсивности и ранним срокам, был установлен температурный рекорд - 46 градусов в департаменте Эро. Даже после того, как жаркий сахарский воздух ушел из Франции, температура в центральных районах страны держится на уровне 30 градусов.

В понедельник утром метеорологическая служба Météo France опубликовала карту, на которой 21 департамент в юго-западной и центрально-восточной части выделен оранжевым цветом, обозначающим предпоследний уровень угрозы жары. И лишь северное побережье Бретани она обойдет стороной.

В связи со второй волной жары французский министр сельского хозяйства объявил о введении чрезвычайных мер для фермеров и животноводов: во многих департаментах им предписано закупать сено и запасаться им впрок, чтобы кормить своих животных. В большинстве районов страны введены ограничения на использование воды. Кроме того правительство хотело бы запретить фермерам отправлять животных на бойню из-за отсутствия корма, как это было в прошлом году, потому что это приводит к дисбалансу на рынке и снижает цены на мясо.

В связи с засухой французские власти намерены обратиться за помощью к ЕС. Как сообщили в минсельхозе страны, правительство попросит выплаты аванса европейской помощи фермерам в размере миллиарда евро.