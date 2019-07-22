Великобритания обдумавает меры после захвата танкера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созвала заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra для обсуждения ситуации, сложившейся после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Imperio, шедшего под британским флагом, в Ормузском заливе. Ранее глава МИД страны заявил, что страна рассматривает дипломатические, а не военные ответные меры. В качестве одной из возможных называют заморозку иранских активов.

Официальной причиной задержания танкера иранские власти назвали нарушение им морских правил, которые привели к столкновению с рыболовецкой шхуной. Между тем, по мнению многих наблюдателей, речь идёт об ответных действиях, которые последовали в результате задержания иранского танкера в Гибралтаре 4 июля.