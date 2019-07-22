Навигатор для незрячих

Придумать новую технологию - это одно, интегрировать решение в жизнь пользователей - совсем другое. Каковы условия для вывода на рынок навигатора для людей с нарушениями зрения, разработанного в рамках проекта Sound of Vision под патронатом ЕС?

Артур Молнар, старший научный сотрудник InfoWorld, группы-участницы, рассказывает о высоких требованиях к безопасности: "Мы с самого начала несли ответственность за то, чтобы новое решение соответствовало критериям ЕС в сфере безопасности. Мы усовершенствовали программное обеспечение, разработали модель, позволяющую на расстоянии общаться с устройством. Мы получаем информацию, если в нем возникают сбои - программные или аппаратные, причем зачастую мы можем все это устранить до того, как о неполадке узнает конечный пользователь.

Устройство должно быть небольшого размера, оно не должно обременять, нагружать пользователя; важно, чтобы люди чувствовали себя в своей тарелке, чтобы окружающим не казалось, что наши клиенты выглядят как-то странно. Наш навигатор должен охватывать все проявления реальной окружающей среды - работать и днем, и вечером, во время дождя, метели - всегда".