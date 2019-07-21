Хэммонд уйдёт в отставку

Министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд объявил, что уйдёт в отставку в среду 24 июля, до того как следующий премьер-министр страны, которым, как ожидается, станет экс-глава МИД Борис Джонсон, приступит к исполнению своих обязанностей.

Филипп Хэммонд заявил: "Я уверен, что меня не уволят, потому что уйду в отставку ещё до того, может возникнуть такая ситуация. Если предположить, что Борис Джонсон станет следующим премьером-министром, то, как я понимаю, он поддерживает идею выхода из ЕС без сделки 31 октября. Я никогда не смог бы принять в этом участие".

По данным местных СМИ, не дожидаясь назначения Бориса Джонсона на должность главы правительств готовятся подать в отставку еще три члена британского кабмина — это министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр юстиции Дэвид Гок и министр экономики Грег Кларк. Все они выступают против "брексита" без сделки.

Ранее соперник Джонсона по избирательной гонке, глава МИД Джереми Хант, заявил, что позиция Джонсона по "брекситу" может о обернуться всеобщими выборами до 31 октября.