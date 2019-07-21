Йейтс — первый за 40 лет

Британец Саймон Йейтс — победитель 15-го этапа веломногодоневки «Тур де Франс». 185 км между городами Лиму и Пра д'Альби он преодолел за 4 часа 47 минут 4 секунды. Йейтс оказался первым за сорок лет гонщиком, выигравшим сразу два горных этапа во французских Пиренеях в одной гонке: в четверг он оказался быстрее всех на 12-м этапе.

Лидерство в общем зачёте сохраняет француз Жюлиан Алафилипп, на втором месте — уступающий ему 1 минуту 35 секунд британец Герайнт Томас, на третьем — голландец Стивен Крёсвейк.

В понедельник у велогонщиков день отдыха, а во вторник 16-й этап протяжённостью 177 км начнётся и закончится в Ниме.