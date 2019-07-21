Столкновения в Гонконге

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона антиправительственной демонстрации, которая поначалу носила организованный характер. Её участники требовали провести независимое расследование действий правоохранительных органов ходе недавних манифестаций против законопроекта об экстрадиции в материковый Китай. Но затем одетые в черное активисты в масках вышли за пределы согласованного с властями маршрута, заблокировали движение транспорта по целому ряду улиц, возвели баррикады, оцепили штаб-квартиру полиции.

"Мы призываем правительство не ставить Гонконг на грань краха и работать вместе с людьми, чтобы вернуть наш город на путь объединённого, демократического и свободного общества", — говорит демонстрант.

Волнения в Гонконге не прекращаются уже семь недель подряд. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявила об отказе от дальнейшей работы над законопроектом об экстрадиции. Накануне в Гонконге прошла также массовая акция в поддержку полиции.