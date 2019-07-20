В Ватикане провели эксгумацию в поисках девушки, пропавшей 36 лет назад

Судмедэксперты вскрыли два захоронения в Ватикане в поисках останков Эмануэлы Орланди, которая пропала в 1983 в возрасте 15 лет, а также двух немецких принцесс 19 века. Погребальные камеры были найдены в Папском Тевтонском колледже в ходе проверки одной из версии о судьбе пропавшей гражданки Ватикана.

Дело получило новый поворот после того, как семье Орланди передали анонимную записку с изображением могил немецких принцесс на закрытом для публики кладбище. Суд в Ватикане дал согласие на эксгумацию, но в ходе неё внезапно выяснилось, что саркофаги пусты. Тогда власти города-государства инициировали новое расследование.

Эмануэла Орланди, дочь сотрудника банка Ватикана, пропала по пути домой из музыкальной школы 22 июня 1983. Широкая кампания по поиску девушки в Риме и Италии не принесла результата, даже несмотря на участие папы Иоанна-Павла II. Впоследствии участники ультраправой турецкой организации «Серые волки» брали на себя ответственность за похищение гражданки Ватикана, появлялись и другие противоречивые версии о её судьбе, ни одна из которых не подтвердилась.