"Самый массовый" митинг за честные выборы в Мосгордуму

В Москве прошёл митинг под лозунгами «за честные выборы в Мосгордуму», который называют самым массовым в столице за последние годы. По данным «Белого счётчика», через рамки на акцию прошли более 22 тыс. человек. МВД насчитало около 12 тыс. участников. Демонстранты требовали учесть, по их мнению, незаконно забракованные подписи в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты столичного парламента.

Наконец-то мы в месте. Наконец-то мы с вами совсем одной крови. Мы для них — люди несуществующие. И сейчас мы должны сделать всё, чтобы доказать обратное. Алексей Навальный политик

Выступавшие на митинге грозились провести массовую акцию протеста у здания мэрии, если через неделю оппозиционных депутатов не допустят к выборам в городскую думу. В Мосгоризбиркоме назвали этот ультиматум «попыткой политического шантажа».

Выборы в Мосгордуму намечены на единый день голосования 8 сентября. Ряд политиков заявляет о махинациях с документами независимых кандидатов, которым, как постановили избирательные комиссии, не хватило подписей для выдвижения. Несогласные с этим решением отмечают, что многие подписи были забракованы из-за ошибок сотрудников избирательных комиссий и чиновников, а сотни избирателей таким образом объявлены несуществующими. При этом организаторы протестов заявляют, что члены и сторонники «Единой России», которые выдвигались как независимые кандидаты, в реальности подписи не собирали.

В Мосгоризбиркоме и Центризбиркоме эти претензии отвергают и возлагают на самих оппозиционных политиков ответственность за недопуск к выборам.