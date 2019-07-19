В Лондоне идет экологическое "восстание"

Мы вдыхаем воздух, который нас убивает. Активисты экодвижения Экстинкшн Рибелион заняли улицы Лондона. Полиция обвиняет протестующих в том, что их действия привели к серьезным сбоям в городской жизни. Участники акции требуют, чтобы власти сократили выбросы углекислого газа до нуля к 2025 году. Сейчас в планах правительства свести этот показатель к нулю к 2050 году.
"Я боюсь заводить детей. Мне страшно за свое будущее", - говорит участница акции.
Экоактивисты призывают жителей столицы удерживать пятую часть своих муниципальных налогов в знак протеста против действий властей, которые не хотят объявлять режим чрезвычайной экологической ситуации.
Протестующие блокируют дороги, мосты и общественные места. Жители столицы не скрывают недовольства:
- Я понимаю, что они пытаются сделать. Они хотят привлечь внимание, потому что разочарованы происходящим. Они чувствуют, что их не слушают, и в этом есть доля правды. Но необходим некий баланс. Всё это мешает людям, которые занимаются повседневными делам, поэтому я могу понять тех, кто недоволен этими акциями.
- Их главная задача – достучаться до властей крупных стран, которые не делают ничего или практически ничего. Пусть разбивают палатки около посольств или отправляются в эти страны, протестуют там. Тогда я их поддержу на 100%.
Протестующие установили палаточный лагерь около станции Ватерлоо. Это незаконно, но, по всей видимости, полиция решила закрыть на это глаза. Некоторые местные жители даже взяли отпуск, чтобы принять участие в акции.
Столичных активистов поддерживают и их единомышленники из нескольких других крупных городах. Помимо Лондона акции проходят в Бристоле, Кардиффе, Лидсе и Глазго.