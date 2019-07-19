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Спорт

Алафилипп укрепил лидерство

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 Вероника Доваль 
Алафилипп укрепил лидерство
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Француз Жулиан Алафилипп, выступающий за команду Deceuninck - Quick-Step, стал победителем 13-го этапа престижной веломногодневки "Тур де Франс" и упрочил лидерство в общем зачете. Дистанцию гонки с раздельным стартом протяженностью в 27 километров, прошедшей во французском городе По, он преодолел за 35 минут.

Второе место занял британец Герайнт Томас из команды Ineos (35.14), проигравший победителю 14 секунд, третьим стал бельгиец Томас де Гендт, выступающий за Lotto Soudal.

Поcле 13 этапов в общем зачете продолжает лидировать Алафилипп, на втором месте Томас, на третьем - голландец Стивен Крейсвик, представляющий Jumbo-Visma.

14-й этап протяженностью 117,5 км стартует в Тарбе и завершится на перевале Коль де Турмале во французских Пиренеях 20 июля.