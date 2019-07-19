Украденная нацистами картина "Ваза с цветами" вернулась в Италию

Долгое время на этом месте в зале флорентийской Галереи Уффици висела табличка со словом "украдено" на трёх языках. Картина голландского художника Яна ван Хёйсума "Ваза с цветами", похищенная немецким солдатом 75 лет назад, вернулась в Италию. Полотно передал лично министр иностранных дел Германии во время церемонии в Палаццо Питти.

"Эта замечательная история стала результатом скоординированных действий, которые позволили нам вернуть значимое творение. Картина теперь находится в коллекции, наряду с другими произведениями, имеющими большое для нас значение. Это история со счастливым концом, очень по-европейски", - сказал итальянский министр иностранных дел Энцо Моаверо-Миланези.

Работа голландского мастера начала XVIII века хранилась в Палаццо Питти с 1824 года. В начале Второй мировой войны музей эвакуировали в Поджо-а-Каяно. Оттуда в 1943-м унтер-офицер немецкой армии украл натюрморт и подарил его своей супруге.

О местонахождении холста стало известно в 90-х, когда потомки солдата попытались его продать.

Возвращение картины "Ваза с цветами" усилиями властей Германии их итальянские коллеги назвали "победой культурной дипломатии".