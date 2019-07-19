Нидерланды "частично" ответственны за резню в Сребренице

Нидерланды частично несут ответственность за гибель 350 боснийских мусульман в 1995 году. Этот вердикт, вынесенный еще несколько лет назад, в пятницу подтвердил Верховный суд Нидерландов. Он постановил, что миротворческие силы страны могли разрешить боснийским мусульман укрыться на базе "голубых касок", но вместо этого их оставили беззащитными перед боснийскими сербами.

Нидерландский батальон лишил этих мужчин-беженцев возможности спастись от боснийских сербов. Апелляционный суд постановил, что это решение было неправомерным. В тот момент нидерландский батальон знал, что мужчинам-беженцам грозили убийство и насилие. Военные понимали, что необходимо было сделать все возможное, чтобы этого избежать Кис Стрифкерк Председатель Верховного суда Нидерландов

Жертвами резни в Сребренице стали около 8000 мужчин - от подростков до стариков. Эти события стали крупнейшим массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.

"Никто не сможет стереть из памяти то, через что нам пришлось пройти. Мы живые свидетели. Мы знаем, какую роль сыграли нидерландские солдаты, знаем, что они сделали. Они могли спасти людей, в том числе моего сына", - говорит мать одного из погибших.

Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН признали события в Сребренице геноцидом. Согласно приговору Суда ООН, Сербия не была организатором убийств, но в нарушение своих обязательств страна не предотвратила преступление.

В Совбезе ООН резолюция была заблокирована Россией четыре года назад. В Москве этот документ назвали политически мотивированным. Российские власти посчитали, что резолюция. в котором вся вина возлагается на сербов, могла привести к новым конфликтам.