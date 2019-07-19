Урсула о задачах своей Еврокомиссии. Главы МИД о Турции и Иране

Программу "О положении Союза" ведёт из Европарламента в Страсбурге Даррен Маккафри:

"На минувшей неделе здесь произошло историческое событие. Евродепутаты впервые избрали Председателем Еврокомиссии женщину, хотя и не слишком уверенно.

Урсула фон дер Ляйен ещё пару недель назад была известна мало кому за пределами Германии. Осенью она заменит Жан-Клода Юнкера.

Но как близка она была к поражению! За неё было отдано всего на 9 голосов больше необходимых 374. Позднее она рассказала мне о своём чувстве облегчения:

Даррен: Что вы чувствуете, войдя в историю и став первой женщиной-председателем Еврокомиссии?

Урсула: Я, конечно, потрясена, счастлива и полна уважения к стоящей передо мной задаче.

Даррен: Это будет трудная задача, особенно после того, как вы победили всего 9 голосами. Это будет преследовать вас, не так ли, в течение следующих 5 лет, это сделает твою жизнь очень трудной?

Урсула: Я так не думаю, потому что я начала 13 дней назад без какого-либо большинства. У Европарламента были основания сказать: "сначала мы хотим узнать вас, познакомиться с вашей программой, пожалуйста, представьте её". Я работала над программой, у меня было 13 дней, и сегодня я очень рад и счастлива, что удалось получить большинство, убедить большинство в Eвропарламенте.

Даррен: Вы обещали многое многим людям сегодня, и многие люди говорят, что это просто невыполнимо. Не слишком ли много вы наобещали такого, что не сможите выполнить как Председатель Еврокомиссии?

Урсула: Послушайте, эти темы очень важны для ЕС, например, задача достичь климатической нейтральности в 2050 году. Это важно для нашей планеты, времени остается мало, поэтому у нас должны быть амбициозные цели. Другой пример — введение минимальной заработной платы. Во многих странах они есть, мы это видели, мы знаем, что это работает. Мы видели, как профсоюзы работников и группы работодателей коллективно договариваются о минимальной заработной плате — это второе свидетельство. Люди хотят, чтобы мы проводили такую политику в ЕС, и мы должны быть амбициозными".

Тем временем, в Брюсселе министры иностранных дел ЕС обсуждали попытки Турции бурить на нефть возле Кипра.

Решено отменить политические встречи на высоком уровне, приостановить переговоры по авиационной сделке и сократить фонды на вступление в ЕС, предназначавшиеся Турции.

Испанец Хосеп Борелл призвал возобновить переговоры с Турцией и повременить с санкциями против неё. Будущий куратор внешней политики ЕС, который заменит Федерику Могерини, сказал:

"Санкции призваны оказывать сдерживающий эффект, но как только они приняты, они перестают сдерживать. Нужно дважды подумать, прежде, чем вводить санкции. Важно снова говорить. Сейчас время дипломатии".

Главы МИД также говорили об Иране. В отчаянной попытке спасти ядерную сделку с ним, ЕС пришел к выводу, что недавние нарушения со стороны Тегерана не являются существенными и могут быть отыграны назад".