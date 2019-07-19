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мир

Экопротесты вместо уроков

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 Ольга Патапенка 
Экопротесты вместо уроков
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"Мы должны пожертвовать своим образованием, чтобы протестовать против разрушения нашего будущего" - с таким призывом выступила молодежная активистка Грета Тунберг, прибывшая в Берлин, чтобы присоединиться к пятничной акции протеста против изменения климата.

16-летняя школьница из Швеции призвала тысячи молодых демонстрантов, принявших участие в экопротесте, стоять на своём.

Грета Тунберг, активистка:

"Я точно знаю, что никогда не сдамся, и надеюсь, что вы тоже не отступите, потому что это вопрос жизни и смерти, и мы будем бороться, потому что мы знаем, что именно в опасности, мы никогда не остановимся".

Молодежные забастовки, известные также как Пятницы для будущего - международное молодежное движение, её участники решают иногда пропускать занятия: вместо уроков юные активисты принимают участие в демонстрациях для предотвращения дальнейшего глобального потепления и изменения климата.

Накануне в Мангейме в немецкой земле Баден-Вюртемберг впервые были оштрафованы шестеро подростков, участвовавших в пятничном протесте несколько месяцев назад. Юным демонстрантам придется выплатить по 88 евро штрафа за два пропущенных урока.