В Афинах нет серьёзных разрушений

Землетрясение в Афинах не привело к крупному материальному ущербу, а пострадавшие не получили серьезных травм, сообщил представитель греческого правительства.

Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,1 находился в нескольких десятках километров от столицы. Именно здесь, среди высотных зданий, землетрясение ощущалось особенно сильно.

Работники офисов, посетители торговых центров и простые прохожие старались укрыться от стихийного бедствия как могли.

"Подземные толчки были очень сильными, было много шума. К счастью, все быстро закончилось, но мы все очень испугались и тут же вышли из помещения", - говорит местная жительница.

"Где вы были во время землетрясения?" - спрашивает корреспондент.

"Я была на площади Конституции в подвале одного из зданий", - отвечает она.

Спасатели оказывают помощь пострадавшим. Однако многие, испытав сильный стресс, не спешат возвращаться к привычному образу жизни, а остаются на улицах, опасаясь новых толчков.

"Мы были на четвертом этаже, выбирали наушники, когда мы их надели, то почувствовали дрожание. Моя жена спросила: "Это из-за наушников?" Мы испугались и сразу вышли из здания", - говорит этот грек.

Всю работу по преодолению последствий землетрясения координирует министерство по защите граждан. Для выявления возможных обрушений столичную область Аттику в постоянном режиме патрулируют два вертолета. Вооруженные силы находятся в полной готовности, чтобы оказать помощь в случае необходимости.